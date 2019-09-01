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Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 21:44 | Son Güncelleme

Kastamonu’da düğünden döndüğü öğrenilen yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı.

Kastamonu’da düğünden döndüğü öğrenilen yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Ayrıca kazada sağlık ekipleri, bir yaralının kopan parmağını olay yerinde aradı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İhsangazi karayolu İbişler köyü mevkisinde Kastamonu’dan bir yakınlarının düğünden döndüğü öğrenilen Şeref E. (64) idaresindeki 37 HD 050 plakalı yolcu minibüsü ile Mustafa Veren (64) yönetimindeki 37 AY 954 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada yolcu minibüsü devrilirken, kamyonet ise tarlaya uçtu.
Kaza sonrası adeta can pazarının yaşandığı olayda tarlaya uçan kamyonetin sürücüsü Mustafa Veren olay yerinde hayatını kaybetti. Devrilen yolcu minibüsünün sürücüsü Şeref E. ile minibüste yolcu olarak bulunan Emre H. (25), Salim K. (67), Aşkın K. (62), Satiye G. (67), Zefure K. (64), İsmail E. (61), Yunus Ç. (64), Mehmet Ş. (66), Aliye Ç. (71), İsmail M. (87), Mürüvvet U. (61), Hasip M. (64), Hikmet U. (53), Fethiye K. (81) ve İsmet U. (48) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ekibi ve ambulanslarla Kastamonu’daki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Yaralılara müdahale ettikten sonra sağlık ekipleri, bir yaralının kopan parmağını olay yerinde bir süre aradı.
Kazada hayatını kaybeden Mustafa Veren ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle kapanan İhsangazi-Kastamonu karayolu kaza yapan minibüsün kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
Kaza sonrası Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, hastaneye giderek yaralıların sağlık durumu hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı
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