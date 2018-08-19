Kastamonu'daki bıçaklı kavga

Kastamonu'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kuzeykent Mahallesi'nde, arkadaşı Deniz Şenoğlu'nu ekmek bıçağıyla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kuzeykent Mahallesi'nde Ahmet T. ile evine gittiği arkadaşı Deniz Şenoğlu (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet T, ekmek bıçağı ile Şenoğlu'nu yaralamıştı.
Hastaneye kaldırılan Şenoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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