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Kastamonu'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 20:26 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kastamonu'da tartıştıkları kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 25 Eylül'de Erdal Karamustafaoğlu'nun (30) öldürülmesi olayına ilişkin polis tarafından gözaltına alınan M.D, Y.P, İ.T ve kardeşi T.T. emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.P. ve M.D. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.T. ve kardeşi T.T. tutuklandı.

Topçuoğlu Katlı Pazar Yeri'ndeki M.D'nin iş yerinde Erdal Karamustafaoğlu (30) ile aralarında husumet bulunan Y.P. ve İ.T. ile kardeşi T.T. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Karamustafaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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cinayet KASTAMONU tutuklama

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