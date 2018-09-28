Kastamonu'daki cinayet

Kastamonu'da tartıştıkları kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 25 Eylül'de Erdal Karamustafaoğlu'nun (30) öldürülmesi olayına ilişkin polis tarafından gözaltına alınan M.D, Y.P, İ.T ve kardeşi T.T. emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Y.P. ve M.D. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.T. ve kardeşi T.T. tutuklandı.
Topçuoğlu Katlı Pazar Yeri'ndeki M.D'nin iş yerinde Erdal Karamustafaoğlu (30) ile aralarında husumet bulunan Y.P. ve İ.T. ile kardeşi T.T. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Karamustafaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!
Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler
Danimarka'da dev operasyon: Köprüler kapatıldı, trafik durdu!
Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum