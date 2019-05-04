Kastamonu'daki cinayet

Kastamonu'da, Öz Taşköprü Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Nejdet Özsoy'u silahla öldürdüğü öne sürülen 16 yaşındaki zanlı tutuklandı.
Özsoy'u (50) tabancayla öldürdükten sonra gözaltına alınan H.C.K'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.C.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, H.C.K'nin emniyet ve adliyede susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Kastamonu'da dün, Taşköprü ilçesine giden minibüslerin beklediği alana giden H.C.K, minibüsünün içinde oturan Özsoy'u tabancayla öldürmüştü.
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