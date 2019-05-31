Kastamonu'daki cinayet

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Tosya'nın Çaykapı köyü yakınlarında, tartıştığı kişilere tüfekle ateş edip 3 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.M'nin (77) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tosya'nın Çaykapı köyünde dün, arılarına bakmaya giden S.M, önce tartıştığı Şaban (51) ve Ramazan Keleş (57) kardeşlere, ardından silah seslerini duyarak gelen Ramazan Keleş'in oğulları Eftal (23) ve Umut Keleş'e (22) tüfekle ateş etmişti.
Eftal, Umut ve Şaban Keleş olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Ramazan Keleş ise hastaneye kaldırılmıştı.
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