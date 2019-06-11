Kastamonu'daki cinayet

Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklandı.

Saat Kulesi mevkisinde Cevat Ahatoğlu'nun hayatını kaybettiği, Mert G. ve Nuray D'nin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili şüpheliler Adem Ş, S.T. ve F.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Adem Ş. tutuklanırken S.T. ve F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsfendiyar Mahallesi Saat Kulesi mevkisinde geçen cumartesi akşamı iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada Cevat Ahatoğlu hayatını kaybetmiş, Mert G. ve Nuray D. yaralanmıştı.

