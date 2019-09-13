HABER

Kastamonu'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 21:22 | Son Güncelleme

Cinayet zanlısı olduğu iddia edilen 2 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Kastamonu'da öldürülen İsa Kapucu'nun cinayet zanlısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Taşköprü ilçesinde, 28 Mayıs'ta bıçakla öldürüldükten sonra yol kenarına atılan Kapucu'nun cinayet zanlısı olduğu ileri sürülen 2 şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, zanlılardan S.C'yi (46) Kırklareli'nde, C.K'yi (34) ise İstanbul'daki bir otoparkta yakaladı.

Şüpheli S.C'nin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı, C.K'nin de yurda yasa dışı yollarla giren göçmenlerle saklandığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, zanlılara yardım ve yataklık eden M.Ö'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Taşköprü ilçesine bağlı Çanşa köyü yakınında 28 Mayıs'ta vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görmüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kişinin öldüğünü belirlemişti. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin İsa Kapucu'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Panik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılarPanik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılar
TSK ve MİT'ten ortak operasyon!TSK ve MİT'ten ortak operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Jandarma KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Bir banka daha faizleri indirdi

Bir banka daha faizleri indirdi

'Babam önce kadınlık hormonu verdi' demişti! Babası da ünlü çıktı!

'Babam önce kadınlık hormonu verdi' demişti! Babası da ünlü çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Panik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılar

Panik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılar

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Askıda kaldı! Böyle kurtarıldı

Tam o an!

Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.