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Kastamonu'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

Oğlu ve torununu av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 85 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da oğlu ve torununu av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan 85 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan yargılanan tutuklu sanık İsmail Çıldır ve avukatı ile müştekiler katıldı.

Sanık Çıldır, savunmasında etrafındakilere hep iyilik yapmaya çalıştığını söyledi.

Ömrü boyunca iyi insan olmaya çalıştığını öne süren Çıldır, "Benim hep çalışmama, iyilik yapmama karşılık bunlar beni deli etti. Yeri geldi dövdü. Beni tahrik ettiler." dedi.

Sağlık problemleri olduğunu savunan Çıldır, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair sağlık raporunun gelmediğini belirterek, sağlık raporunun beklenmesine karar verdi.

Duruşma eksiklerin giderilmesi ertelendi.

Merkeze bağlı Hatip köyünde, 27 Haziran 2017'de İsmail Çıldır, birlikte yaşadığı torunu Mustafa Çıldır'a evin önünde traktöre binerken, oğlu Kamil Çıldır'a (60) da evde tüfekle ateş açmış, baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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