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Kastamonu'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 17:07 | Son Güncelleme

Araç ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren sanık, hakim karşısına çıktı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Pınar Çelik'i (38) "canavarca hisle kasten öldürdüğü" iddiasıyla tutuklu yargılanan Gencay G. (33) ile taraf avukatları katıldı.

Gencay G, duruşmada yaptığı savunmada, pişman olduğunu söyledi.

Olay gecesi Çelik ile tartıştıklarını belirten Gencay G, "Bir süre tartıştıktan sonra mutfağa gittim. Yanıma gelip bana küfretmeye başladı, yüzüme tükürdü. Önce elime geçen merdane ile vurdum. Hala hakaret etmeye devam ediyordu. Elime geçen bıçakla ona vurmaya başladım." dedi.

Gencay G, olayın ardından jandarmaya giderek teslim olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Araç ilçesinin Yeşilova köyünde yaşayan Gencay G, geçen yıl 17 Mayıs'ta dini nikahla birlikte yaşadığı Çelik'i aralarında çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldürmüştü.

Olayın ardından jandarmaya teslim olan Gencay G, tutuklanmıştı.

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