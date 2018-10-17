Kastamonu'daki cinayet davasında karar

Kastamonu'da, "trafikte yol verme" nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucu iki kardeşi silahla vurarak öldürüldüğü iddia edilen sanık 61 yıl, oğlu ve gelini ise 1'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nail Ayvaoğlu, tutuksuz sanıklar Vahit Ayvaoğlu ve Satiye Ayvaoğlu ile tutuksuz müşteki sanık Cihan Y'nin yanı sıra maktullerin yakınları katıldı.

Nail Ayvaoğlu, duruşmada yaptığı savunmada, pişman olduğunu belirterek, "Ben güçsüz bir adam olduğum ve zor durumda kaldığım için silahımı kullandım." dedi.

Cihan Y. ise suçsuz yere yargılandığını öne sürerek, beraatini istedi.

Nail Ayvaoğlu'na "iki kişiyi öldürme, silahla yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 61 yıl, oğlu Vahit Ayvaoğlu ile eşi Satiye Ayvaoğlu'na 1'er yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, Cihan Y'nin ise beraatine hükmetti.

Kastamonu'da 2016 yılı Kurban Bayramı'nın ilk günü Çağlar Şehirlioğlu (25) ile Nail Ayvaoğlu (59) arasında çıkan "trafikte yol verme" tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu Çağlar ve kardeşi Çağrı Şehirlioğlu (20) tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Olayda Çağlar Şehirlioğlu'nun eşi Aynur ve annesi Tekgül Şehirlioğlu ile kavgayı ayırmaya çalışan Cihan Y. de yaralanmıştı.

Olayla ilgili Nail Ayvaoğlu tutuklanmıştı.

