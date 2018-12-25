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Kastamonu'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 17:07 | Son Güncelleme

Kastamonu'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığa "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi

Kastamonu'da arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Faruk Pehlivan ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Pehlivan, savunmasında, olayın bir anda geliştiğini öne sürerek, suçsuz olduğunu iddia etti.

Maktul Mahir Simsar ile aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını söyleyen Pehlivan, ifadesinde şunları dile getirdi:

"Ben yem bitkilerinin desteklenmesi için Tarım İl Müdürlüğünden gelen personele tarlaları gezdiriyordum. Tarlaları gezerken Mahir Simsar yanımıza geldi. Kendi tarlasının neden gösterilmediğini sordu. Ben bu konuşmalar geçerken güneşin etkisiyle otomobilin yanındaki gölgede bekliyordum. Mahir Simsar elindeki kazıkla koşarak üzerime geldi. Elindeki kazık parçasıyla bana vurdu. Ne olduğunu anlamadım. Kendimi savunmak için sağa sola rastgele bıçağı sallamaya başladım."

Mahkeme heyeti sanığa, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle cezayı, 15 yıl hapse düşürdü.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Arız köyünde, 8 Haziran 2017 tarihinde, Faruk Pehlivan ile Mahir Simsar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, Pehlivan bıçakla Simsar'ı yaralamıştı. Olayın ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Simsar, İstanbul'a sevk edilmiş, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

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