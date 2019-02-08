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Kastamonu'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 16:20 | Son Güncelleme

Baba ile oğlunu öldürdükleri iddiasıyla yargılanan iki kişiden baba 48 yıl 7 ay, oğlu ise 50 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da, baba ile oğlunun öldürüldüğü silahlı kavga ile ilgili haklarında dava açılan babaya 48 yıl 7 ay, oğluna ise 50 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklu yargılanan Hasan ve oğlu Mehmet Dülger ile "basit yaralama" iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Cemal Öz katıldı.

Hasan Dülger, savunmasında, eski muhtar İsmail Öz'ün tarlasına izinsiz su aldığını öğrendikten sonra olay yerine gittiğini söyledi.

İsmail Öz'ün kendisine küfrederek tokat attığını iddia eden Dülger, "Bu sırada sırtıma isabet eden kurşunların etkisiyle yere düştüm. Bu esnada can havliyle geriye doğru 5-6 el ateş ettim. Kime geldiğini görmedim." dedi.

Mehmet Dülger ise babasına küfredip tokat atıldığını gördüğünü anlatarak, "Havaya doğru ateş ettim. Daha sonra silahlar patlamaya başladı. Ben yaralanmadım, rastgele ateş ettim. Kime geldiğini bilmiyorum." diye konuştu.

Olayda yaşamını yitiren İsmail Öz'ün babası Cemal Öz de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mehmet Dülger'i 50 yıl 7 ay, Hasan Dülger'i ise 48 yıl 7 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Cemal Öz'ün ise beraatine hükmetti.

Kastamonu'nun Celep köyünde 3 Haziran 2017'de iki grup arasındaki silahlı kavga sonucu eski muhtar İsmail (55) ile oğlu Cemal Öz (35) yaşamını yitirmiş, İsmail Öz'ün babası Cemal Öz, Hasan Dülger ile Mehmet ve Sedat Bakırcı yaralanmıştı.

Olayla ilgili Hasan ve oğlu Mehmet Dülger tutuklanmıştı.

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