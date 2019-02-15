Kastamonu'daki cinayet davasında karar

Kastamonu'da, Ömerli köyünün eski muhtarını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Ömerli köyü eski muhtarı Hüsnü Doğan'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık İlhan Yılmaz ile avukatı katıldı.

Yılmaz, savunmasında olay anını ve ne yaptığını hatırlamadığını iddia ederek, beraatini istedi.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Yılmaz'ın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uyguladığı Yılmaz'ı, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Geçen yıl haziran ayında merkeze bağlı Ömerli köyünde eski muhtar Hüsnü Doğan ile İlhan Yılmaz arasında alacak meselesinden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Doğan, kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

