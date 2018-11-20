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Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 17:20 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da 3 gün önce düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da 3 gün önce düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri üç gün önce, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirtilen Irak uyruklu Yahya A.A., Hamid M.S. ve İbrahim H.M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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