Kastamonu'daki dolu

Kastamonu Valiliği, kentte meydana gelen doludan zarar görenlere bugüne kadar 3 milyon 914 bin lira yardımda bulunulduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 13 Eylül'de yaşanan dolu felaketinin kentte zarara neden olduğu hatırlatıldı.
Zarar görenler için AFAD'dan ödenek talep edildiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda AFAD ödeneğinin ilk dilimi olarak 2 milyon lira ilimize tahsis edilmiş, 26 Eylül'de 2 bin 382 kişiye dağıtımı yapılmıştır. İlave olarak gelen ikinci dilimden de 16 Ekim'de 2 bin 424 kişiye 1 milyon 914 bin lira ödenmesi için ilgili bankaya talimat yazılmış olup, yapılan ödeme tutarı 3 milyon 914 bin liraya ulaşmıştır. Hasar gören vatandaşlarımızın Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma Vakfına müracaatları devam etmekte olup, bu vatandaşlarımızın talepleri ile ilgili tespit ve ödeme çalışmaları sürdürülmektedir."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı
ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi
Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü
TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!
Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti
Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı
CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum