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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 17:58 | Son Güncelleme

Kentteki 4 ayrı duruşmada 5 kişinin yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu tutuksuz sanıklar Hakim D, Fatma U, Mehmet U, Fehmi K. ve Muharrem Ü. ile avukatları katıldı.

Hakim D, savunmasında, Kastamonu'ya atandığında kalacak yer bulmakta zorlandığı için FETÖ'ye ait evlerde kaldığını söyledi.

İlk zamanlarda evin bu örgüte ait olduğunu bilmediğini dile getiren Hakim D, "Evin bu örgüte ait olduğunu daha sonra öğrendim. 17-25'ten sonra cemaat ile bağımızı koparmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımıza ByLock kurmak istediler. Ben bunu kabul etmedim. Eve geldiklerinde kapıyı açmadık. Daha sonra bağımızı tamamen kopardık." dedi.

Fatma U. ise örgüt tarafından yapılan çağrı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığı iddialarını reddetti.

Eşinin kendisine verdiği 1500 lirayı iş yerine yakın diye bu bankaya yatırdığını söyleyen Fatma U, "Eğer niyetim yardım etmek olsaydı, çok daha büyük paralar yatırabilirdim. Bu örgütle hiçbir bağımız bulunmuyor." diye konuştu.

Terör örgütüyle bağını 1999'dan sonra tamamen kestiğini vurgulayan Mehmet U. da o tarihe kadar sohbetlere katıldığını anlatarak, "Ondan sonra ne sohbetlerine katıldım ne de herhangi bir yardımda bulundum. Bu örgütle bağımız bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Sanıkları ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, Hakim D. hakkında beraat kararı verirken, eksiklerin giderilmesi için diğer davaları ise erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü KASTAMONU

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