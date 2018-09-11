Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4 ayrı duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu tutuksuz sanıklar Abdullah C, Yaşar Kutay Ş. Şükrü C. ve Murat E. ile avukatları katıldı.
Murat E, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı olan "ByLock"u kullanmadığını öne sürdü.
Kastamonu'da çalıştığı iş yerinde patronunun kendisinden hat istediğini ifade eden Murat E, "Çalıştığım iş yerindeki patronum anne ve babası için benden bir telefon hattı istedi. Bir hat alıp kendisine verdim. Ardından bir modem ve tekrar bir hat daha istedi. Onları da alıp verdim. ByLock yüklü denilen hattı patronlarım kullandı. O nedenle ByLock'u da ben kullanmadım." dedi.
Eski kamu görevlisi Abdullah C. ise örgütle hiçbir bağının olmadığını savundu.
Üniversitede okuduğu dönemde ve sonrasında bu örgüte ait herhangi bir ev ya da yurtta kalmadığını öne süren Abdullah C, "Bank Asya'ya çağrı döneminde para yatırmadım. Ailemin evinin satıldığı dönemde bir artış var ama bu da çağrı dönemine denk gelmiyor." diye konuştu.
Suçsuz olduğunu belirten Abdullah C, beraatini istedi.
Yasin Kutay Ş. ise örgütle hiçbir bağının bulunmadığını öne sürerek suçsuz olduğunu savundu.
Şükrü C. de eski polis memuru olduğunu dile getirerek, "Ben hiçbir zaman bu örgüte yakın olmadım." dedi.
Örgütün hiçbir çalışmasında yer almadığını ifade eden Şükrü C, "Sohbetlerine katılmadım, Bank Asya'da hesabım olmadı. Eşim memur bu örgütle bağımız olsa onların sendikasına üye olurdu ama olmadı." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti Şükrü C. ve Yasin Kutay Ş'nin beraatine karar verdi, diğer duruşmaları eksiklerin giderilmesi için erteledi.
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