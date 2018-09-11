Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 16 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddia edilen sanıklardan tutuksuz yargılanan eski polisler Erhan Y, Eşref K, İkram D, Kerim D, Mehmet Ali A, Mehmet Ali M, Metin B, Osman E, Özlem B, Şevket S, Bayram Y, Burhan U, Faruk D, Önder Y, Mustafa A. ve ev hanımı Nurşen A. hazır bulundu.
Duruşmada Metin B. suçsuz olduğunu öne sürerek daha önce verdiği beyanları tekrar ettiğini söyledi.
Meslekten ihraç edildiğini belirten Metin B, hem maddi hem de manevi anlamda çöküntü içerisinde olduğunu kaydetti.
Sanıklar, adli kontrol hükümleri nedeniyle bir işte çalışmakta zorlandıklarını ifade ederek imza yükümlülüğünün kaldırılmasını talep ettiler.
İkram D. de terör örgütüyle hiçbir ilişkisinin olmadığını savundu.
Benzer ifadeler veren diğer sanıkları ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.
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