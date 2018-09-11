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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 20:57 | Son Güncelleme

Örgüt üyesi oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları öne sürülen 16 eski polis memurunun yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 16 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddia edilen sanıklardan tutuksuz yargılanan eski polisler Erhan Y, Eşref K, İkram D, Kerim D, Mehmet Ali A, Mehmet Ali M, Metin B, Osman E, Özlem B, Şevket S, Bayram Y, Burhan U, Faruk D, Önder Y, Mustafa A. ve ev hanımı Nurşen A. hazır bulundu.

Duruşmada Metin B. suçsuz olduğunu öne sürerek daha önce verdiği beyanları tekrar ettiğini söyledi.

Meslekten ihraç edildiğini belirten Metin B, hem maddi hem de manevi anlamda çöküntü içerisinde olduğunu kaydetti.

Sanıklar, adli kontrol hükümleri nedeniyle bir işte çalışmakta zorlandıklarını ifade ederek imza yükümlülüğünün kaldırılmasını talep ettiler.

İkram D. de terör örgütüyle hiçbir ilişkisinin olmadığını savundu.

Benzer ifadeler veren diğer sanıkları ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.

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