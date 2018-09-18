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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 22:07 | Son Güncelleme

Kentteki 4 ayrı duruşmada 4 kişinin yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Necdet K, Ferhat D, Özgür B. ve Enis G. katıldı.

Necdet K. savunmasında kapatılan Bank Asya'ya talimat doğrultusunda para yatırmadığını belirtti.

Para yatırdıktan sonra yakınındakiler tarafından kendisine uyarıda bulunulduğunu anlatan Necdet K, "Bu uyarılar doğrultusunda para hesabımda en fazla bir ay kalmıştır. Daha sonra paramı çektim. Benim örgütle hiçbir ilgim yok." dedi.

Ferhat D. ise örgütle bir bağının bulunmadığını kaydederek, "Teğmenlik sınavını kazanmamla bu yapının bir ilgisi yok." diye konuştu.

Enis G. de örgüte dair bildiklerini daha önceki duruşmalarda samimi bir şekilde anlattığını ifade etti.

Örgüt üyesi olmadığını iddia eden Enis G, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" da kullanmadığını öne sürdü.

Etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda bildiklerini önceki duruşmalarda anlattığını aktaran Özgür B. beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları ileri tarihlere erteledi.

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FETÖ/PDY KASTAMONU

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