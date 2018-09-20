Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 5 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3 ayrı duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Çetin Akça ile tutuksuz yargılanan ev hanımı Hande K. ve kapatılan dershane çalışanı Engin R. katıldı. Sanıklardan bilgisayar işletmeni Ümit Ş. ve ev hanımı Medine Aytek Ş. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Akça, savunmasında örgütle bir bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Engin R. ise 2010-2012 yılları arasında Samsun'un Çarşamba ilçesinde örgüte ait evde kaldığını anlattı.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle örgüte ait evde kaldığını savunan Engin R, "Daha sonra örgüte ait dershanede büro memuru olarak görev yaptım. 17-25 Aralık'tan sonra bu yapıdan ayrıldım." dedi.

Hande K. ise adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti duruşmaları erteledi.

