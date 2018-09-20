Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 5 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3 ayrı duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Çetin Akça ile tutuksuz yargılanan ev hanımı Hande K. ve kapatılan dershane çalışanı Engin R. katıldı. Sanıklardan bilgisayar işletmeni Ümit Ş. ve ev hanımı Medine Aytek Ş. ise duruşmaya gelmedi.
Sanık Akça, savunmasında örgütle bir bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.
Engin R. ise 2010-2012 yılları arasında Samsun'un Çarşamba ilçesinde örgüte ait evde kaldığını anlattı.
Maddi imkansızlıklar nedeniyle örgüte ait evde kaldığını savunan Engin R, "Daha sonra örgüte ait dershanede büro memuru olarak görev yaptım. 17-25 Aralık'tan sonra bu yapıdan ayrıldım." dedi.
Hande K. ise adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti duruşmaları erteledi.
Doktorlar bile anlamadı, başına sadece astronotların yaşadığı bir olay geldi
Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!
Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı
Ünlü golcü: 25'ime kadar 700 kadınla yattım, 20'si çok ünlüydü
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...
Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum