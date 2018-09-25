Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan mühendis Ahmet Kadir B, işçi Sami A. ve doktor Fatih K. katıldı.
Ahmet Kadir B, savunmasında, örgütle herhangi bir bağı olmadığını önü sürdü.
Örgüte yakınlığı ile bilinen sendika ve dernek üyeliği hakkında konuşan Ahmet Kadir B, "Çalışırken hemşehrim gelerek sendikaya üye olmamı istedi. O dönem annemi hastaneye getirip götürüyordum. Birkaç kez ısrar edince çok fazla düşünmeden üye oldum. Sendikanın yapısını bilmiyordum. İç yapılarını öğrendikten sonra hemen istifa ettim. Dernek üyeliğimin ise nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben böyle bir derneğe üye olmadım." dedi.
Sami A. ise 2001 yılında Zaman gazetesinde dağıtıcı olarak çalıştığını anlatarak, "Bir süre sonra büro elemanı oldum. Gece gazete gelir, ben onu ayarlar, dağıtıcılara teslim ederdim. Dağıtıcılar, gazete dağıtımından elde ettikleri parayı bankaya yatırırdı. Bankaya yatırmadıkları zaman da bana getirirlerdi. Hakkımda muhasebeci diye ifade verilmiş ama ben düz lise mezunuyum. Muhasebecilik dedikleri şey sadece bu. Hesap kitaptan anlamam zaten." diye konuştu.
Talimatla hareket etmediğini öne süren Sami A, masum olduğunu iddia etti.
Fatih K. de örgütle ilişkisi bulunduğu iddia edilen derneğe 2015 yılının aylül ayında üye olduğunu, derneğin aynı yılın aralık ayında kendini feshettiğini belirtti.
Derneğe üyeliğinin 3 ay sürdüğünü anlatan Fatih K, "Bu sürenin 1,5 ayında Türkiye'de değildim. Örgütle hiçbir ilişkim yok." dedi.
Kapatılan Bank Asya'ya talimat doğrultusunda para yatırmadığını iddia eden Fatih K, soruşturma kapsamında 116 gün cezaevinde kaldığını söyledi.
Ahmet Kadir B'nin beratine karar veren mahkeme heyeti, Sami A. ve Fatih K. hakkındaki duruşmaları erteledi.
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