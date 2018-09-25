Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan mühendis Ahmet Kadir B, işçi Sami A. ve doktor Fatih K. katıldı.

Ahmet Kadir B, savunmasında, örgütle herhangi bir bağı olmadığını önü sürdü.

Örgüte yakınlığı ile bilinen sendika ve dernek üyeliği hakkında konuşan Ahmet Kadir B, "Çalışırken hemşehrim gelerek sendikaya üye olmamı istedi. O dönem annemi hastaneye getirip götürüyordum. Birkaç kez ısrar edince çok fazla düşünmeden üye oldum. Sendikanın yapısını bilmiyordum. İç yapılarını öğrendikten sonra hemen istifa ettim. Dernek üyeliğimin ise nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben böyle bir derneğe üye olmadım." dedi.

Sami A. ise 2001 yılında Zaman gazetesinde dağıtıcı olarak çalıştığını anlatarak, "Bir süre sonra büro elemanı oldum. Gece gazete gelir, ben onu ayarlar, dağıtıcılara teslim ederdim. Dağıtıcılar, gazete dağıtımından elde ettikleri parayı bankaya yatırırdı. Bankaya yatırmadıkları zaman da bana getirirlerdi. Hakkımda muhasebeci diye ifade verilmiş ama ben düz lise mezunuyum. Muhasebecilik dedikleri şey sadece bu. Hesap kitaptan anlamam zaten." diye konuştu.