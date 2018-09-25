HABER

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 20:17 | Son Güncelleme

Haklarında dava açılan doktor, mühendis ve işçinin yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan mühendis Ahmet Kadir B, işçi Sami A. ve doktor Fatih K. katıldı.

Ahmet Kadir B, savunmasında, örgütle herhangi bir bağı olmadığını önü sürdü.

Örgüte yakınlığı ile bilinen sendika ve dernek üyeliği hakkında konuşan Ahmet Kadir B, "Çalışırken hemşehrim gelerek sendikaya üye olmamı istedi. O dönem annemi hastaneye getirip götürüyordum. Birkaç kez ısrar edince çok fazla düşünmeden üye oldum. Sendikanın yapısını bilmiyordum. İç yapılarını öğrendikten sonra hemen istifa ettim. Dernek üyeliğimin ise nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben böyle bir derneğe üye olmadım." dedi.

Sami A. ise 2001 yılında Zaman gazetesinde dağıtıcı olarak çalıştığını anlatarak, "Bir süre sonra büro elemanı oldum. Gece gazete gelir, ben onu ayarlar, dağıtıcılara teslim ederdim. Dağıtıcılar, gazete dağıtımından elde ettikleri parayı bankaya yatırırdı. Bankaya yatırmadıkları zaman da bana getirirlerdi. Hakkımda muhasebeci diye ifade verilmiş ama ben düz lise mezunuyum. Muhasebecilik dedikleri şey sadece bu. Hesap kitaptan anlamam zaten." diye konuştu.

Talimatla hareket etmediğini öne süren Sami A, masum olduğunu iddia etti.

Fatih K. de örgütle ilişkisi bulunduğu iddia edilen derneğe 2015 yılının aylül ayında üye olduğunu, derneğin aynı yılın aralık ayında kendini feshettiğini belirtti.

Derneğe üyeliğinin 3 ay sürdüğünü anlatan Fatih K, "Bu sürenin 1,5 ayında Türkiye'de değildim. Örgütle hiçbir ilişkim yok." dedi.

Kapatılan Bank Asya'ya talimat doğrultusunda para yatırmadığını iddia eden Fatih K, soruşturma kapsamında 116 gün cezaevinde kaldığını söyledi.

Ahmet Kadir B'nin beratine karar veren mahkeme heyeti, Sami A. ve Fatih K. hakkındaki duruşmaları erteledi.

PARTNERMetroya böyle bininceMetroya böyle binince
Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktıHaluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı
Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirveErdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

İlginizi Çekebilir

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.