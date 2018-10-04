Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle haklarında açılan 2 ayrı davada yargılanan 11 sanıktan 1'i, 1 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk davanın duruşmasına, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuksuz sanıklar Ahmet G. ile kızı Rohani Ş. katıldı.
Sanıklardan Rohani Ş, üniversitede eğitim aldığı dönemde kendisine devlet yurdu çıkmadığı için örgüt evlerinde kaldığını savunarak FETÖ/PDY mensupları hakkında bilgiler paylaştı.
Örgüt mensuplarının söz konusu dönemde kendilerini örgütün sohbet toplantılarına götürdüğünü anlatan Rohani Ş, "Sohbete gittiğimiz yerlerde ev ablaları vardı. Bize çeşitli programlar yüklüyorlardı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un onlar tarafından yüklendiğini düşünüyorum." dedi.
Rohani Ş, pişman olduğunu belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.
Baba Ahmet G. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Rohani Ş'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırdı. Söz konusu suçtan yargılanan Ahmet G'nin ise beraatine karar verildi.
- 2. dava
Aynı mahkemede açılan bir başka davanın duruşmasına ise aynı suçtan yargılanan tutuklu sanık Elif İ. ile tutuksuz sanıklar Satı G, Özlem I. ve Nurettin E. katıldı. Diğer sanıklar Elif D, Ferit B, Mehmet Fatih Ö, Safiye K. ve Kezban K. ise duruşmaya gelmedi.
Savunması alınan sanıklardan Elif İ, aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmedi. Örgütle bağı bulunmadığını iddia eden Elif İ, "Bir yılı aşkın süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Nurettin E. de örgütle ilgisinin bulunmadığını savunarak "Benim örgütle zerre kadar alakam yok. Çocuğum öğrenci evinde kaldı. Altın hesabı nedeniyle Bank Asya'ya para yatırdım. 15 Temmuz'dan 1,5 yıl önce paramı çektim." diye konuştu.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat isteminde bulundu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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