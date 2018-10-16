Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Şenol D, "Ben hep zor yerlerde, zor görevlerde bulundum. Teröristlik yapmadım. Ben ByLock kullanmadım. Bu örgüt başka programlar da kullandı. Bende onların hiçbiri yok. Onlara da bakılmasını istiyorum." diye konuştu.

Eski polis Şenol D. ise örgütle hiçbir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Uzun süredir tutuklu bulunduğunu anlatan Harun Gözükatı, "10 aydır tutukluyum ve mağdur durumdayız. Benden telefonum, bilgisayarım alındı ama hala iade edilmedi. HTS kayıtları geldikten sonra ayrıntılı savunmamı yapacağım." dedi.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu, tutuklu sanık Harun Gözükatı ile tutuksuz sanıklar Şenol D, Cemal B, Şükrü B, Ekrem. ve Sedat B. ile avukatları katıldı.

Eski öğretmen Sedat B. de kapatılan Bank Asya'da birikim için hesap açtığını belirterek, "Öğrenci iken 2007-2009 yıllarında evlerinde kaldım. Bu zaman zarfında sohbetleri oluyordu. Aktif-Sen'e arkadaşlarımın hatırı için üye oldum. Evde bulunan kitapları da yurtlarında kalırken verdiler. Dini içerikli kitaplardı, o yüzden almakta sakınca görmedim. İnebolu Cezaevi'nde 4 ay tutuklu kaldım. Beraatımı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da savunmalarında suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Sedat B'nin beraatine, Harun Gözükatı'nın da tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıklarla ilgili duruşmaları erteledi.

