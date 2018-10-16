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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 19:46 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla haklarında dava açılan 1 tutuklu 6 kişinin yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu, tutuklu sanık Harun Gözükatı ile tutuksuz sanıklar Şenol D, Cemal B, Şükrü B, Ekrem. ve Sedat B. ile avukatları katıldı.

Harun Gözükatı, savunmasında öğretmenlik mesleğini yaparken, ihraç edildiğini belirtti.

Uzun süredir tutuklu bulunduğunu anlatan Harun Gözükatı, "10 aydır tutukluyum ve mağdur durumdayız. Benden telefonum, bilgisayarım alındı ama hala iade edilmedi. HTS kayıtları geldikten sonra ayrıntılı savunmamı yapacağım." dedi.

Eski polis Şenol D. ise örgütle hiçbir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Şenol D, "Ben hep zor yerlerde, zor görevlerde bulundum. Teröristlik yapmadım. Ben ByLock kullanmadım. Bu örgüt başka programlar da kullandı. Bende onların hiçbiri yok. Onlara da bakılmasını istiyorum." diye konuştu.

Eski öğretmen Sedat B. de kapatılan Bank Asya'da birikim için hesap açtığını belirterek, "Öğrenci iken 2007-2009 yıllarında evlerinde kaldım. Bu zaman zarfında sohbetleri oluyordu. Aktif-Sen'e arkadaşlarımın hatırı için üye oldum. Evde bulunan kitapları da yurtlarında kalırken verdiler. Dini içerikli kitaplardı, o yüzden almakta sakınca görmedim. İnebolu Cezaevi'nde 4 ay tutuklu kaldım. Beraatımı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da savunmalarında suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Sedat B'nin beraatine, Harun Gözükatı'nın da tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıklarla ilgili duruşmaları erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ KASTAMONU

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