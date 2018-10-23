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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 19:15 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz sanıklar Kamil E, Mehtap T, Zafer T. ve Mehmet Sena Ö. ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Kamil E. savunmasında kapatılan Aktif Eğitim-Sen'e üye olduğunu belirtti.

Örgütle bir bağının bulunmadığını öne süren Kamil E, "Aktif Etim-Sen'in örgütle ilgili olduğunu bilmiyordum. Bank Asya'ya da faizsiz olması nedeniyle para yatırdım." dedi.

Mehtap T. ise terör örgütleriyle hiçbir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Kapatılan Bank Asya'yı üye olduğu sendikadan dolayı tercih ettiğini anlatan Mehtap T, "Aktif Eğitim-Sen'in illegal faaliyetini ya da cemaate yakınlığını görmedim." diye konuştu.

Zafer T. de Aktif Eğitim-Sen'e 11 aylık üyeliğinin bulunduğunu, Bank Asya'ya talimat doğrultusunda para yatırmadığını öne sürerek, "Talimat doğrultusunda hareket etseydim ikinci aracımı almayıp bankaya para yatırırdım. Kastamonu Eğitimciler Derneğine mesleki açıdan faydalı olacağını düşündüğüm için üye oldum. Hiç bir faaliyetine katılmadım. Yönetim kurulu üyeliğim kağıt üzerindedir. Bu derneğin yapıya müzahir olduğunu bilmiyordum." ifadesini kullandı.

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini bildiren Mehmet Sena Ö. ise "Yapının evlerinde maddi olarak cazip olması nedeniyle kaldım. Kaldığım süreçte maddi manevi bir desteğim olmamıştı. Suç içeren hiçbir faaliyete katılmadım." dedi.

Sanıklardan Kamil E, Mehtap T. ve Zafer T'nin beraatına karar veren mahkeme heyeti Mehmet Sena Ö'nün duruşmasını ise ileri bir tarihe erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ KASTAMONU

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