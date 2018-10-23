Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2 kişinin yargılanmasına başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğretmen Sefa Nuri E. ile meslekten ihraç edilen sağlık çalışanı Halime Ş. ve avukatları katıldı.

Sanıklarda Sefa Nuri E. savunmasında örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu iddia eden Sefa Nuri E, "2013-2014 yılları arasında polis okulunun abiliğini yaptım. Daha sonra bu yapıyla bir bağım kalmadı. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Halime Ş. ise 2014 yılında Bank Asya'da bireysel emeklilik hesabı açtırdığını belirtti.

Hesabını 2-3 ay geçtikten sonra kapattığını anlatan Halime Ş. örgütle bir bağının bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmaları erteledi.

