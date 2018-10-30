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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:51 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla haklarında dava açılan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 5 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla çeşitli meslek gruplarından tutuksuz yargılanan Mehmet E, Yavuz C, Salim K. ve Mevlüt V. katıldı. Kenan D, duruşmaya gelmedi.

Mevlüt V, savunmasında, Bank Asya'ya çağrı döneminde para yatırdığı yönündeki iddiaları reddetti.

Salim K. ise örgütle bağının bulunmadığını savunarak, "Çocuğum Fatih Üniversitesi'nde okuyordu. Onun eğitimi için bu bankaya para yatırdım. Ben bu örgütün üyesi değilim." diye konuştu.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Mehmet E, Yavuz C, Salim K, Mevlüt V'nin beraatine karar veren mahkeme heyeti, Kenan D'nin duruşmasını erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ KASTAMONU PDY

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