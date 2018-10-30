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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 20:04 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan bir kişinin yargılanmasına başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski imam İbrahim S. katıldı.

İbrahim S. savunmasında suçsuz olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti İbrahim S'nin beraatine hükmetti.

Aynı mahkemede görülen bir başka duruşmada ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan esnaf Kenan G. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kenan G. savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Eniştesiyle mirastan dolayı aralarında problem olduğunu belirten Kenan G, "Eniştem ailevi nedenlerden dolayı benden şikayetçi oldu. Ben yıllardır esnaflık yapıyorum. Örgütle bir ilişkim yok." dedi.

Kapatılan Bank Asya'ya faizsiz bankacılık olması nedeniyle para yatırdığını öne süren Kenan G. beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti duruşmayı 26 Şubat'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY KASTAMONU

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