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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 18:14 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla haklarında dava açılan 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla çeşitli meslek gruplarından tutuksuz yargılanan Fikret G, Hakan S, Ozan Y. Dilek T, Evren K, Murat G, Migdat Y, Metin A. ve Hatice K.ile avukatları katıldı. Yusuf Y, duruşmaya katılmadı.

Hatice K, savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Örgütle bağının olmadığını savunan Hatice K, "Herhangi bir örgüt bağından dolayı değil, sadece sendikal sebeplerle Aktif Eğitim-Sen'e üye oldum." dedi.

Bireysel emeklilik için Bank Asya'dan hesap açtırdığını anlatan Hatice K, "Belgelerde her şey ortada. Yeni araba almak için para yatırdım. Arabayı alınca geri çektim. Talimatla hareket etmedim." diye konuştu.

Murat G, ise Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını savunarak, "Bir arkadaşımla çeltik ticareti yapıyorduk. Hesaptaki paranın artıp azalmasının sebebi de budur. Kimseden talimat almadım." ifadelerine yer verdi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaları eksiklerin giderilmesi için erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY KASTAMONU

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