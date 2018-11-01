Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.
Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan yüksek lisans öğrencisi E.K. ile tutuksuz yargılanan öğretmenler C.K.D, S.K. ve meslekten ihraç edilen öğretmen H.R.E. katıldı.
E.K'nın duruşmasında tanık olarak dinlenen S.T, "E.K. ByLock listemde ekliydi. Öğrencilerden sorumluydu. Öğrenciler sıkıntılarını ona anlatır, o da üstlerine anlatırdı." dedi.
Sanık E.K. ise örgütle bir ilişkisinin olmadığını iddia ederek, "Evlerine gitmiş, sohbetlerine katılmış olabilirim. İllegal bir şeye katılmadım. 16 aydır tutukluyum. Örgüte üye olmadım. FETÖ'nün Allah belasını versin. Hayatımı mahvetti. Rahatsızlığım var. Tahliyemi talep ediyorum. Her gün imza atmaya razıyım." diye konuştu.
S.K. da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.
Örgütle bir bağının bulunmadığını savunan H.R.E, "Sohbet yapmış olmam söz konusu değildir. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.
ByLock kullanmadığını iddia eden C.K.D. de "Eşim ByLock'tan ceza aldı. Ben internetten anlamam. Bütün işleri eşim yapardı. 2010-2012 yılları arasında örgüte yakınlığı bulanan dershanede çalıştım. Toplantılarına, hiçbir şeylerine katılmadım. İşimi yapıp eve gidiyordum." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları erteledi.
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