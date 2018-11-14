Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen öğretim görevlisi Ahmet D. ile eski memur Ömer G. katıldı.

Ahmet D, savunmasında, Bank Asya hesabının özel okulda çalıştığı döneme ait olduğunu iddia etti.

Örgütle bir bağının bulunmadığını öne süren Ahmet D, "Samanyolu Spor Kulübüne üyeliğim söz konusu değildir. Bank Asya hesabımı da 2014 yılının ekim ayında kapattım." dedi.

Ömer G. ise kızının 2014 yılında doğduğunu, gelen hediyeleri Bank Asyaya yatırdığını söyledi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Ocak 2018'e erteledi.

Aynı mahkemede görülen ikinci duruşmada ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmen Mustafa Ç. ile avukatı katıldı.

Mustafa Ç. soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda verdiği ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Mustafa Ç'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

