Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan doktor Elif B. ile avukatı katıldı.

Elif B. savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu iddia edilen hattı 2014-2015 yılları arasında kullandığını belirtti.

ByLock kullanmadığını öne süren Elif B, "Tuzak bir program vasıtasıyla telefonumda bu program varmış gibi işlem yapılmış olabilir. Ezan vakti isimli programı kullanmıştım." dedi.

Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmayı 6 Şubat 2018'e erteledi.

Aynı mahkemede görülen ikinci duruşmada ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, açığa alınan öğretmen Abdullah Y. katıldı.

Abdullah Y. soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda verdiği ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Örgütün dini duygularını kullandığını söyleyen Abdullah Y, "Evlerinde kaldığım günlere lanet ediyorum. Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Abdullah Y'ye, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

