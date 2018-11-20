HABER

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 22:23 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla haklarında dava açılan iki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı - Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık, 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan doktor Elif B. ile avukatı katıldı.

Elif B. savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu iddia edilen hattı 2014-2015 yılları arasında kullandığını belirtti.

ByLock kullanmadığını öne süren Elif B, "Tuzak bir program vasıtasıyla telefonumda bu program varmış gibi işlem yapılmış olabilir. Ezan vakti isimli programı kullanmıştım." dedi.

Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmayı 6 Şubat 2018'e erteledi.

Aynı mahkemede görülen ikinci duruşmada ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, açığa alınan öğretmen Abdullah Y. katıldı.

Abdullah Y. soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda verdiği ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Örgütün dini duygularını kullandığını söyleyen Abdullah Y, "Evlerinde kaldığım günlere lanet ediyorum. Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Abdullah Y'ye, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Sağmalcılar viyadüğündeki intihar girişimi trafiği kilitlediSağmalcılar viyadüğündeki intihar girişimi trafiği kilitledi
İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındıİYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçileri dövdüler

PKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçileri dövdüler

ABD, 'Kaşıkçı cinayetine' rağmen Suudi Arabistan'a destek sözü verdi

ABD, 'Kaşıkçı cinayetine' rağmen Suudi Arabistan'a destek sözü verdi

İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı

İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.