HABER

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 19:28 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski polis memuru Durmuş F. bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Durmuş F, savunmasında, örgütle herhangi bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Üniversiteyi bitirdikten sonra polis olduğunu belirten Durmuş F, "Polislik yaptığım sürece bu örgütten ne biri bana geldi ne de ben onların toplantısına veya etkinliğine katıldım. Benim bu örgütle hiçbir ilgim yok." dedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullanmadığını öne süren Durmuş F, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Aynı mahkemede görülen bir başka duruşmada ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Alperen Fatih İ. katıldı.

Sanık savunmasında, örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürerek beraatını talep etti.

Aynı mahkemede görülen bir başka duruşmaya ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet Şirin C. katıldı.

Mehmet Şirin C. savunmasında suçsuz olduğunu söyledi.

Beraatini talep eden sanık, yapıyla bir bağının bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, dosyalardaki eksikliklerin giderilmesi için 3 ayrı duruşmayı da erteledi.

PARTNER'Yarın ne olacağı belli olmaz''Yarın ne olacağı belli olmaz'
//ek fotoğraf 2 // 'Çingene kızı' mozaiğinin kayıp parçaları Türkiye'ye getirildi//ek fotoğraf 2 // 'Çingene kızı' mozaiğinin kayıp parçaları Türkiye'ye getirildi
Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldiBatman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ KASTAMONU PDY

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki paylaşımı

Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki paylaşımı

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Sona erdi

Japon deprem uzmanından Marmara Bölgesi için korkutan uyarı

Marmara için korkutan deprem uyarısı!

MHP'ye kurultay yolunu açan eski hakim Burhan Yaz için karar

Burhan Yaz için karar verildi!

Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Gri listede aranan terörist Ali Akbaş öldürüldü

Bakanlık duyurdu: Ali Akbaş öldürüldü!

'Çingene kızı' Türkiye'ye getirildi

'Çingene kızı' Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.