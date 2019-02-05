Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan Safiye D. ve eşi Cihan D, Emine K. ve eşi Recep K. ile Engin R. katıldı.
Sanıklardan Safiye D. ile Cihan D, haklarındaki tanık beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.
Suçsuz olduğunu öne süren Recep K. ve Emine K. de beraat talebinde bulundu.
Engin R. ise hakkında beyanda bulunanları tanımadığını iddia etti.
Engin R. hakkında beraat kararı veren mahkeme heyeti, diğer duruşmaları erteledi.
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