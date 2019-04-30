Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 5 sanıktan ikisi hakkında beraat kararı verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Sinan Ö. ile eşi Melek Ö, Reyhan Ç, Sümeyra D. ve Nurettin E. katıldı.

Kapatılan Bank Asya Kastamonu Şube Müdürü Sinan Ö. savunmasında Bank Asya'da 2006 yılında işe başladığını belirtti.

Kastamonu'da ise 2014 yılının Nisan ayında göreve başladığını ifade eden Sinan Ö, "Bankacılık işlemleri dışında bir şey yapmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Kapatılan Bank Asya çalışanı Melek Ö. de 2014 yılının kasım ayında işten çıkarıldığını anlatarak, örgütle bir bağının bulunmadığını iddia etti.

Diğer sanıklar, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarlayarak beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan Sinan Ö. ve eşi Melek Ö. hakkında beraat kararı veren mahkeme heyeti diğer sanıkların duruşmalarını ileri tarihe erteledi.

