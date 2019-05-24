Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 2 sanıktan biri hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet K. ile Harun G. katıldı.

Önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirten Mehmet K. beraat talebinde bulundu.

Harun G. ise örgütle bir bağının bulunmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Mehmet K'yı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, Harun G'nin duruşmasını erteledi.

