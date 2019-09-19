HABER

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 18:31 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Eşref K, Kerim D, Mehmet A, Metin B, Mustafa A, Osman E, Mehmet M, Özlem B, Erhan Y, Nurşen A, Bayram Y, Önder Y. ve Ümmühan G. katıldı.

Ümmühan G, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu hattı kendisinin kullanmadığını iddia etti.

Hattı eşinin kullandığını öne süren Ümmühan G, "Eşimin ByLock kullanıp kullanmadığını bilmiyorum." dedi.

Mehmet M. de suçsuz olduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da savunmalarında, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyalardaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmaları erteledi.

Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada
Küçükçekmece'deki yangında köpek yavrularını kurtardılarKüçükçekmece'deki yangında köpek yavrularını kurtardılar
Sağlık çalışanlarından diş hekimine bıçaklı saldırıya tepkiSağlık çalışanlarından diş hekimine bıçaklı saldırıya tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

'Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor'

'Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İran'dan 'savaş uyarısı'

İran'dan 'savaş uyarısı'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

Son dakika: Bakanlık duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şehit Eren Bülbül’ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destek

Şehit Eren Bülbül’ün annesinden o annelere destek

Son dakika: İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nin de içerisinde bulunduğu alanda yangın!

Nükleer Araştırma Merkezi risk altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.