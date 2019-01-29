Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 7 sanıktan biri hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan İsmail S, Cahit K, Yılmaz I, Serdal Ç, Mustafa Ö, Mahiye Y. ve Fatma B. katıldı.
İsmail S, duruşmada yaptığı savunmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.
Diğer sanıklar ise suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan İsmail S'ye 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların beraatine hükmetti.
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