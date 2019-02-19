Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Erol V, Faruk T. ve Nesife K. katıldı.
Sanık Nesife K. savunmasında, soruşturma aşamasında verdiği beyanlarını tekrarladığını kaydetti.
Suçsuz olduğunu iddia eden Nesife K, "Bunların evlerinde mecburiyetten kaldım. Pişmanım." dedi.
Sanıklar Erol V. ile Faruk T. de suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Nesife K'ye, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların beraatine hükmetti.
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