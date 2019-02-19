HABER

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 15:11 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan birine, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Erol V, Faruk T. ve Nesife K. katıldı.

Sanık Nesife K. savunmasında, soruşturma aşamasında verdiği beyanlarını tekrarladığını kaydetti.

Suçsuz olduğunu iddia eden Nesife K, "Bunların evlerinde mecburiyetten kaldım. Pişmanım." dedi.

Sanıklar Erol V. ile Faruk T. de suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Nesife K'ye, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların beraatine hükmetti.

Bu otelde dokunduğunuz her şey satılıkBu otelde dokunduğunuz her şey satılık
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Polis karşılık verdi, çatışma çıktı

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Hakkari'nin damla taş mağarası büyülüyor

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.