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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:29 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 9 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 9 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Harun Küçük, Ali M, İlhan K, Murat A, Selma T, Serkan B. ve Sinan T. katıldı. Sibel İ. ile Şükrü B. ise duruşmaya gelmedi.

Küçük, son savunmasında, örgütle bağı bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini istedi.

Küçük'ü 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ KASTAMONU Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi

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