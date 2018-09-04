Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt evlerinde kalan sanığın yargılanmasına başlandı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Filiz S. katıldı.
Filiz S, savunmasında, üniversiteyi kazandığı dönemde kalacak yeri olmadığı için örgüt evlerinde kalmaya başladığını belirtti.
Örgüt evinde 3 kişi kaldıklarını anlatan Filiz S, "Birlikte kaldığım kişiler gezici ablalardı. Onlar genelde örgüte ait diğer evlere gider sohbetlere katılırdı. Ben o nedenle genelde evde yalnız kalırdım. Bizim evde sohbet çok az olurdu." dedi.
Telefonuna "ByLock"u ev arkadaşının yüklediğini öne süren Filiz S, "Birlikte yaşadığımız Esra isimli ev arkadaşım telefonuma ByLock'u kurdu. 'Bundan sonra kendi hattından değil buradan haberleşeceğiz' dedi. ByLock'a kullanıcı ismi olarak başka bir isim girdi. Ben o dönem kalacak başka bir yerim olmadığı için yapılanları sorgulamadım." diye konuştu.
Örgütün, "öğrencilere burs veriyoruz" diyerek insanları kandırdıklarını kaydeden Filiz S, "Esra, 'Milli Eğitimle ilgili bir evrak' diye bana bir kağıt imzalattı. Ben o evrakı hiç sorgulamadım. Sonra dosyada gördüm ki birileri sözde bana burs veriyormuş. Bu bursun parasını bana hiç vermediler ama bana alıyormuşum gibi evrak imzalattılar. Başka bir evrak olarak gösterdiler." ifadelerini kullandı.
Telefonlarına sık sık terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait şiirler gönderildiğini anlatan Filiz S, "Esra telefonumuza şiirler gönderiyordu ve her hafta bunları dinlememiz gerektiğini söylüyordu." dedi.
Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Ocak 2019'a erteledi.
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