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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

ByLock kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve örgüte ait kurumlarda öğretmenlik yapan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Fatma Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Fatma Y, savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra atanamadığını belirten Fatma Y, "Atanamayınca özel okullara başvurdum. Biri Kastamonu'da boş bir kadrolarının olduğunu söyledi. Bunun üzerine 2010 yılında Kastamonu'da göreve başladım. Burada okul müdürü, öğretmenlerin tamamının katıldığı sohbet programları düzenliyordu." dedi.

Sadece kadınların katıldığı sohbet toplantılarının yapıldığını anlatan Fatma Y, "İl ablası olan M.A. her seferinde farklı bir yerde sohbet düzenlerdi. O, yeri belirler bize bilgi verirdi. Biz de belirlenen saatlerde sohbetlere giderdik. Erkeklerin il imamı ise A.G. isimli kişiydi diye biliyorum." şeklinde konuştu.

Bir süre sonra kendisinin de sohbet ablası yapıldığını dile getiren Fatma Y, şöyle devam etti:

"Çok yoğun çalıştığımız ve çocuklarım olduğu için bunu istemedim. Bu konuda zorlayınca mecbur kaldım. Rukiye isimli bir komiser yardımcısı ile sohbet yapmam söylendi. Dışarıyı kabul etmeyince mesai bitiminde evime gelmeye başladı. Sohbetlerde ne konuşacağımıza dair bir kitapçık verilirdi. Ona uygun olarak sohbetleri yapardık. Bu kitapçıkta Fetullah Gülen'in sözlerinden alıntılar bulunurdu. Kısa bir süre sonra ben bunu yapmaktan vazgeçtim."

Telefonuna ByLock'u İ.E'nin yüklediğini öne süren Fatma Y, bu programı hiç kullanmadığını savundu.

Eşinin tutuklu olduğunu kaydeden Fatma Y, "Eşimle okulda çalışırken tanıştık ve evlendik. Kasım 2016'da tutuklandı. Tutuklandıktan bir süre sonra okul müdürümüz telefonla beni arayıp dalga geçer gibi gülerek, 'Size yılbaşı sürprizim olacak.' dedi. Ben de kendisine, 'Size bir şey olmadı mı? Siz de okul müdürüydünüz.' diye sorduğumda yine dalga geçer gibi güldü. Yılbaşında herhangi bir şey gelmedi. Daha sonra aradığımda telefonuna ulaşılamıyordu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ/PDY KASTAMONU

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