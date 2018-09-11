Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mine O, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mine O, savunmasında öğrenciliğinin yeni bittiğini kaydetti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini anlatan Mine O, "Üniversite için geldiğim kentte ekonomik durumumun yetersiz olması nedeniyle bu örgütün evlerinde kaldım. Başka evlere sohbetlere gitmedim ama kendi evimizde sohbetlere katılmamız zorunluydu. Evlere kabul ederken sohbetlere katılmayı zorunlu kılıyorlardı. Bunu en başta söylediler." dedi.

ByLock kullandığını kabul eden Mine O, "Telefonuma ByLock'u E.T. isimli kişi yükledi. Telefonuma yüklerken Whatsapp gibi bir mesajlaşma programı olduğunu söylediler. O nedenle ben kurulmasında sakınca görmedim. Çok fazla kullanmadım zaten." diye konuştu.

Suçsuz olduğunu savunan Mine O, "FETÖ ile herhangi bir gönül bağım yok. Hayatımı mahvettiler. Suçsuzum ve beratımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

