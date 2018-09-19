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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Aralarında örgütün sözde Kastamonu avukatlar imamı olduğu iddia edilen kişinin de bulunduğu 3 sanığın yargılanması sürüyor

Kastamonu'da, FETÖ/PDY kapsamında haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin Karahasan ve tutuksuz sanık Muammer Ş. ile avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan noter Ahmet A. ise duruşmaya gelmedi.

Karahasan, duruşmadaki savunmasında, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, serbest bırakılmasını talep etti.

Örgütün Kastamonu'daki avukatlar imamı olduğu yönündeki iddiaları reddeden ve örgütle hiçbir ilişkisi bulunmadığını öne süren Karahasan, "Mal varlığım ve banka hesaplarım üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını istiyorum." dedi.

Muammer Ş. de suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Örgütle bağı olmadığını iddia eden Muammer Ş, "Benim burada yargılanmam bazı ByLock görüşmelerinde adımın geçmiş olmasındandır. Benimle aynı iddialarla ifadesi alınan diğer 2 avukat arkadaşım için takipsizlik kararı verildi. Bununla ilgili bir araştırma yapılmasını istiyorum. Talimatla hareket ettiğim iddia edilen olayda kesinlikle böyle bir durum söz konusu olmadı." diye konuştu.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

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duruşma FETÖ FETÖ/PDY KASTAMONU

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