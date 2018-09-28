Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu sanık eski imam Mehmet Ali Ergin ile tutuksuz yargılanan işçi Mustafa S. ve ev hanımı Huriye A'nın yanı sıra avukatları katıldı.
Ergin savunmasında, ilk ifadesinde korktuğu için ByLock'u kabul ettiğini, programı bilmediğini ve kullanmadığını öne sürdü.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Kastamonu'da sözleşmeli imam olarak göreve başladığını ifade eden Mehmet Ali Ergin, "Bu hain girişimle hiçbir ilgim yoktur. Cezaevine girince Diyanet tarafından sözleşmem iptal edildi." dedi.
Üniversitede Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde okuduğunu anlatan Mustafa S. ise "İş bulamadığım için öğrenci yurdunda çalışmaya başladım. Yurtta getir götür işleri yapıyordum. Eğitim hayatım boyunca bunların yurdunda kalmadım, kurumlarına gitmedim, herhangi bir sempati duymadım." diye konuştu.
Çalıştığı kurumdaki müdür yardımcısının "İnternete giremiyoruz, şuradan Wi-Fi ile telefon hattı al." dediğini iddia eden Mustafa S, "Telefon hattını neden kendi üzerime alıyorum diye sorduğumda 'Benim üzerime çok hat var, kontrolünü sağlayamıyorum' dedi. Ben de gittim, hattı alıp verdim. ByLock'un o hatta çıktığını düşünüyorum. Ben kesinlikle ByLock kullanmadım." ifadelerini kullandı.
Huriye A. ise suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.
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