Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 7 kişinin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan, aralarında açığa alınan ve ihraç edilenlerin de bulunduğu sanıklar A.A, E.Ç, H.G, H.S.T, Ö.A, A.G. ve G.B. ile avukatları katıldı.

A.A, savunmasında kapatılan Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını öne sürdü.

Örgütle bir bağının bulunmadığını iddia eden E.Ç. de "Düğünümde takılan paraların bir kısmını harcadık. Elimizde kalan 2 bin lirayı da Bank Asya'ya yatırdık. Talimat doğrultusunda hareket etmedim. Talimattan da bir bilgim yoktur." dedi.

G.B. de 2009 yılında üniversiteden mezun olduğunu, KPSS'ye girdiğini ancak kazanamadığını belirterek, "2010 yılında kolejde çalışmaya başladım. Daha sonra Düzce'de yine kolejde bir yıl daha çalıştım. 2013 yılında evlendikten sonra Kastamonu'ya geldim. Ben kolejde çalıştığım süre içinde örgütün hiçbir sohbetine katılmadım. Örgütle hiçbir bağım yok." diye konuştu.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen H.G. de telefonuna bu programı "Yasin" kod adlı Y.T'nin yüklediğini ve pişman olduğunu belirterek beraatini istedi.

Bir sonraki duruşma 19 Aralık'ta görülecek.

