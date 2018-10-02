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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 20:48 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 5 eski öğretmen ilk kez hakim karşısına çıktı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 5 eski öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski öğretmenler E.K, Ö.Ç, M.G, H.T. ve F.G. katıldı.

E.K, savunmasında, kapatılan Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını öne sürdü.

Sendika üyeliğini kabul eden E.K, "Aktif Eğitim-Sen sorumluları o dönem sendikanın serbest kıyafet için mücadele vereceğini söyledi. Bunun üzerine üye oldum. Örgütle herhangi bir bağım yok. Sendikanın herhangi bir eylemine de katılmadım zaten." dedi.

F.G, ise Bank Asya'daki hesabına para yatırıldığını hakkında dava açıldıktan sonra öğrendiğini ifade etti.

Eşinin isteği üzerine hesap açtığını öne süren F.G, "Eşim bir gün aradı 'banka çalışanları geliyor hesap açtırman için imzanı alacaklar.' dedi. Ben hesabı açtım ama sonrasında unuttum. Buraya eşim para yatırmış. Bundan haberim yoktu." diye konuştu.

Mesleğe başladıktan sonra bilinçsiz bir şekilde sendikaya üye olduğunu kaydeden F.G, "Sendikaları bilmiyordum. Arkadaşlar gelip söyledi ben de üye oldum. Başka bir niyetim yoktu." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Aralık'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ KASTAMONU PDY

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