Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 29 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla, kapatılan Kastamonu İş Adamları Derneğinin yönetim ve denetim kurulunda görev alan tutuklu sanık Zafer Demir ile tutuksuz yargılanan Hasan C, Ahmet Ö, Ali Osman Y, Atilla V, Bilgehan Ç, Cafer K, Cüneyd Y, Feridun Ö, Hakan K, Hamdi Tayfur U, Hasan C, Haydar T, İbrahim U, İdris İ, Kadir Yüksel T, Lokman T, Mahir A, Mehmet C, Mehmet C, Mehmet K, Murat S, Mustafa G, Mustafa S, Mustafa Ş, Mustafa T, Mustafa V, Necmettin K. ve Salih K. katıldı.

Zafer Demir, duruşmadaki savunmasında, örgütle hiçbir bağı bulunmadığını öne sürdü.

Kastamonu'da tabelacılık işi yaptığını belirten Demir, "Sıradan bir tabelacıydım. Terör örgütüyle ne ilgim ne de yardımım oldu. Derneğin başkanlarından ikisi benim müşterimdi. Onların teklifi üzerine üye oldum." dedi.

Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını iddia eden Demir, "İşim gereği farklı bankalarda hesabım bulunuyor. Bunlardan biri de Bank Asya. Bu bankaya para yatırdım ama bunu talimatla ve o dönemde yapmadım." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanıklar ile avukatları, savunma için süre istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Ocak'a erteledi.