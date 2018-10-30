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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

Meslekten ihraç edilen 6 öğretmen, ilk kez hakim karşısına çıktı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 kişinin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen öğretmenler Adem T, Zeynep T, Yasemin K, Rıdvan E, Onur Y. ile Nihat D. katıldı.

Yasemin K, duruşmada yaptığı savunmada, örgütle bağı bulunmadığını iddia etti.

Aktif Eğitim-Sen üyeliği bulunduğunu kabul eden Yasemin K, "Bu sendikanın FETÖ ile bağını bilmiyordum. Öğrendikten sonra zaten istifa ettim. Herhangi bir etkinliğine, programına katılmadım." dedi.

Adem T. ise sendikaya kıyafet özgürlüğü için katıldığını belirterek "Muhafazakar bir sendika olduğu için üye oldum. Başörtüsü konusunda hassasiyet göstereceklerini söylediler. Tosya Eğitim Derneğine de sosyal faaliyetlere katılmak için üye oldum. Herhangi bir etkinliğe katılmadım." diye konuştu.

Zeynep T. de FETÖ ile bağını öğrendikten sonra sendikadan istifa ettiğini anlattı.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Kasım'a erteledi.

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FETÖ KASTAMONU Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi

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