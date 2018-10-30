Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen tutuklu sanık Ali Koca ile avukatı katıldı.

Koca, savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Daha önceleri FETÖ'nün Kastamonu'daki okulunda çalıştığını ifade eden Koca, "Ben burada çalışan sıradan bir öğretmendim. Emniyet imamlığı yaptığım söyleniyor. Gizli tanık 'Garson'un teslim ettiği CD'de mahrem imamlar arasında benim ismim de varmış. O beni tanımaz ben onu tanımam. Ben emniyet imamı falan değildim. Polislere sohbet düzenlemedim." dedi.

Çağrıyla hareket etmediğini öne süren Koca, "Bank Asya'ya çağrı ile para yatırmadım. Altınlarımızı değerlensin diye yatırdım. Çağrıdan haberim yoktu." diye konuştu.

ByLock kullandığı yönündeki iddiaları reddederek beraatini isteyen Koca, "ByLock diye bir programı kullanmadım. Üç hattımda da kullandığım söyleniyor. Ama ben bu programı bilmiyorum. Bugüne kadar içeriğe dair herhangi bir şey de verilmedi bize." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

