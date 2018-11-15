Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınan öğretmen, denetmen, asker ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Hasan Baykal, Köksal Aktaş ve Resul B. ile tutuksuz sanıklar Nuh A, Abubekir A, Mehmet Ali T, Veysel Ç. ve Hasan Ç. ile avukatları katıldı. Firari Cengiz K, Süleyman Ö. ve İbrahim Saffet K. ise duruşmada yer almadı.

Hasan Baykal, savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını öne sürdü.

Örgütle bir ilişkisinin bulunmadığını iddia eden Baykal, " Hayatım boyunca hiçbir terör eyleminin içinde olmadım. Kod adı kullanmadım." dedi.

Resul B. ise hakkında beyan veren tanıkları tanımadığını ileri sürdü.

Mehmet Ali T. de 15 aydır açıkta olduğunu belirterek, beraatını istedi.

Nuh A. da örgütle bir ilişkisinin bulunmadığını belirtti.

Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Resul B'yi tahliye eden mahkeme heyeti sanık avukatlarını mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etmesi üzerine duruşmayı 6 Şubat 2019'a erteledi.

